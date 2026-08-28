Kaynak: AA

Elektronik sistemlere artan bağımlılık ve araçların yaşlanmasıyla BCM sorunları, sürücülerin en çok karşılaştığı ilk beş arıza arasında yer aldı.

Otomotiv dünyasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte araç içi konfor ve güvenlik özellikleri artarken, bu sistemlerin bağlı olduğu merkezi yapılar sürücüler için yeni bir sorun kaynağı haline geliyor. İngiltere merkezli yol yardım kuruluşu The Automobile Association (AA) tarafından paylaşılan son veriler, modern araçlardaki gövde kontrol modülü (BCM) kaynaklı arızaların son altı yılda ciddi bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

TEK BİR MERKEZE BAĞLI SİSTEMLER RİSKİ ARTIRIYOR

BCM adı verilen merkezi kontrol birimleri; kapı kilitlerinden otomatik farlara, iç aydınlatmadan aynalara kadar pek çok farklı elektronik işlevi tek bir noktadan yönetiyor. Eski nesil araçlarda her sistem için ayrı devreler kullanılırken, günümüz otomobillerinde bu işlevlerin tek merkezde toplanması üretim maliyetlerini düşürüyor ve araca yeni özellikler eklenmesini kolaylaştırıyor. Ancak bu entegre yapı, modülde meydana gelen tek bir hatanın birden fazla sistemin aynı anda devre dışı kalmasına yol açması riskini de beraberinde getiriyor.

BCM KAYNAKLI BİLDİRİMLER İKİYE KATLANDI

Verilen bilgilere göre, 2019-2020 döneminde BCM arızası nedeniyle yapılan yol yardım çağrısı sayısı 18 bin 295 seviyesindeyken, son 12 aylık süreçte bu rakam 36 bin 448'e kadar yükseldi. Sürücülerin yolda kalmasına yol açan en yaygın beş nedenden biri haline gelen bu arıza türü, LED teknolojisine geçilmesiyle arıza oranı düşen far sorunlarını geride bıraktı.

Yazılım hataları, bilgisayar çiplerinde oluşan fiziksel hasarlar, hatalı servis uygulamaları ve araç yaşının ilerlemesi bu arızaların temel nedenleri arasında gösteriliyor. Akü, lastik ve motor kaynaklı problemler halen ilk sıralarda yer alsa da BCM arızalarının hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Yaşanan bu durum üreticilerin geri çağırma listelerine de yansıyor. Nitekim 2008 yılında söz konusu modül nedeniyle yalnızca dört geri çağırma yapılırken, geçtiğimiz yıl bu sayı 34'e, bu yılın mevcut döneminde ise 28'e ulaştı.