Sürücüler isyan etti, Audi kararını verdi: Otomobilde bir dönem bitti

Alman otomobil üreticisi Audi, otomotiv sektöründe son dönemde popüler olan "tamamen dokunmatik" kokpit anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor. Neredeyse tüm araç fonksiyonlarının ekranlara entegre edildiği fütüristik iç mekân tasarımlarından uzaklaşacağını açıklayan şirket, önümüzdeki iki yıl içinde fiziksel butonları ve geleneksel kontrol mekanizmalarını yeniden araçlarına dahil edecek.
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Audi, araç içi tasarımlarında tamamen dokunmatik ekranlara dayalı sistemlerden vazgeçerek fiziksel kontrol düğmelerine geri dönme kararı aldı. Alman otomotiv devi, kullanıcı tepkileri doğrultusunda önümüzdeki 24 ay içinde yeni nesil modellerinde bu köklü tasarım değişikliğini hayata geçirecek.Kaynak: Haber Merkezi
Audi'nin 2023 yılında görücüye çıkardığı ve yoğun ekran kullanımını temel alan "Digital Stage" kokpit konsepti, sürücülerden gelen tepkiler nedeniyle hedeflenenden erken emekli oluyor. Kullanıcı beklentilerini dikkate alan şirket, bu teknolojinin ömrünü yaklaşık dört yıl ile sınırlandırmış oldu.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki tüketicilerin tamamen dokunmatik kontrollere geçişten memnuniyetsizlik duyması, markanın yeni model geliştirme süreçlerini hızlandırmasında etkili oldu.
Yeni tasarım felsefesi kapsamında Audi, araç içi işlevselliğin yanı sıra premium malzeme kalitesine de odaklanacak. Gelecekte üretilecek modellerde multimedya ekranlarının boyutları küçülecek.
İç mekânda yer alan ve metal görünümü sunan tüm detaylarda gerçek metal bileşenler kullanılacak. Fiziksel düğmeler ise markanın klasikleşen net dokunsal geri bildirim hissini koruyacak şekilde tasarlanacak.
Audi'nin dijitalden fiziksele dönüş hamlesinin, markanın gelecek nesil araçlarında hızlıca uygulanması planlanıyor. Bu köklü tasarım değişiminin ilk olarak şu modellerde yer alması bekleniyor:
Q7 e-tron
A4 e-tron
Concept C'nin seri üretim versiyonu
Nuvolari süper otomobili