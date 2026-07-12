Sürücüler isyan etti, Audi kararını verdi: Otomobilde bir dönem bitti

Audi'nin 2023 yılında görücüye çıkardığı ve yoğun ekran kullanımını temel alan "Digital Stage" kokpit konsepti, sürücülerden gelen tepkiler nedeniyle hedeflenenden erken emekli oluyor. Kullanıcı beklentilerini dikkate alan şirket, bu teknolojinin ömrünü yaklaşık dört yıl ile sınırlandırmış oldu.