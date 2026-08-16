Kaynak: AA

İstanbul'un ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle megakentte kapsamlı trafik düzenlemeleri hayata geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan önlemler doğrultusunda, sabah saat 04.45 itibarıyla başlayan uygulamayla birlikte şehrin her iki yakasında ve ana arterlerinde birçok önemli yol organizasyon bitimine kadar araç trafiğine kapatıldı.

TÜM BAĞLANTI YOLLARI KAPATILDI

Şampiyonanın Anadolu Yakası ayağında alınan tedbirler kapsamında Beykoz ve Üsküdar bölgelerinde Atatürk Caddesi'nden sahil kesimine inen tüm bağlantı yollarının yanı sıra Cuma Yolu ve Körfez caddelerine araç girişine izin verilmiyor. Bu bölgelerde ikamet eden veya seyahat edecek olan sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için Küçüksu, Göksu ve Mehmet Ali Birand caddeleri ile Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikametini alternatif güzergah olarak kullanmaları gerekiyor.

Dev organizasyon, kıtalararası geçişleri ve ana otoyolları da doğrudan etkiliyor. TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara yönüne uzanan transit yol, TEM güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş ile Levent ve Etiler-Baltalimanı üzerinden TEM güneye katılımlar geçici olarak durduruldu.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu yakasına geçiş ayrımları ve Yeni Riva Yolu ile Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne bağlanan yollar da kapalı tutuluyor. Yetkililer, bu hatları kullanmak isteyen araç sahiplerini Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yeni Riva Yolu üzerinden köprüye bağlanarak TEM güney Ankara istikametini tercih etmeleri konusunda yönlendiriyor.

ETKİNLİK BİTİNCE NORMALE DÖNECEK

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde önemli kısıtlamalar bulunuyor. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent yönlerindeki trafik akışı kesilirken, Çilekli Tesisleri mevkiinden TEM güneye bağlanan yolda da geçişlere izin verilmiyor. Bu istikametleri kullanmayı planlayan sürücülerin, trafik yoğunluğuna takılmamak adına Uğur Mumcu Caddesi ve Büyükdere Caddesi'nin açık olan alternatif bölümlerini kullanmaları isteniyor.

Tüm güzergahlardaki trafik akışı, şampiyona etkinliklerinin tamamlanmasının ardından normale dönecek.