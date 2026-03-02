Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde yoğun sis görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı.
Sürücüler dikkat: İstanbul-Ankara Yolunda sis kâbusu: Mesafe 10 metreye düştü
Düzce’de Anadolu Otoyolu’nu etkileyen yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerlerken otoyol jandarması hız ve mesafe uyarısı yaptı. Kuzey Çevre Yolu ile şelale yollarında da sis etkili oluyor.
İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan otoyolun Düzce bölümünde sis etkisini güçlü biçimde hissettirdi.
Görüşün iyice kısıtlandığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler trafikte oldukça dikkatli ilerledi.
Bölgede devriye görevindeki otoyol jandarması, sürücüleri “hız yapmayın” ve “takip mesafesini koruyun” şeklinde uyardı.
Öte yandan, kenti D-100 karayoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu’nun bazı bölümleri ile Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerinin yer aldığı tabiat parkına giden yolda da sis hakim oldu.
SİS BAŞKA HANGİ BÖLGELERDE OLUYOR?
Bugün (2 Mart 2026) Türkiye'de sis ve pus, özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre pus ve yer yer sis görüş mesafesini düşürebilir, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Sis etkisi gösteren başlıca yol ve bölgeler:
• Anadolu Otoyolu (O-4) Düzce kesimi: Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler yavaş ilerliyor.
• Edirne ve çevresi: Sabah saatlerinden itibaren sis hakim, Selimiye Camii gibi yapılar görünmez hale geldi; Tekirdağ-Malkara, Hayrabolu ve Muratlı yollarında görüş mesafesi düştü.
• Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya vb.): Sabah pus ve sis bekleniyor, özellikle otoyol ve ana karayollarında dikkat edilmesi öneriliyor.
• İç ve Doğu Bölgeler (Ankara, Kayseri, Doğu Anadolu iç kesimleri): Yer yer pus ve sis hadisesi görülüyor; buzlanma ve donla birlikte ulaşımda aksamalara yol açabilir.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel bülteninde sis kaynaklı kapanma yok, ancak sürücüler hızı azaltmalı, takip mesafesini korumalı ve sis farlarını kullanmalı.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ayrıca çığ ve kar erimesi riski var.
