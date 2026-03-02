Sürücüler dikkat: İstanbul-Ankara Yolunda sis kâbusu: Mesafe 10 metreye düştü

• Edirne ve çevresi: Sabah saatlerinden itibaren sis hakim, Selimiye Camii gibi yapılar görünmez hale geldi; Tekirdağ-Malkara, Hayrabolu ve Muratlı yollarında görüş mesafesi düştü.

• Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya vb.): Sabah pus ve sis bekleniyor, özellikle otoyol ve ana karayollarında dikkat edilmesi öneriliyor.

• İç ve Doğu Bölgeler (Ankara, Kayseri, Doğu Anadolu iç kesimleri): Yer yer pus ve sis hadisesi görülüyor; buzlanma ve donla birlikte ulaşımda aksamalara yol açabilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel bülteninde sis kaynaklı kapanma yok, ancak sürücüler hızı azaltmalı, takip mesafesini korumalı ve sis farlarını kullanmalı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ayrıca çığ ve kar erimesi riski var.

