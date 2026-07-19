Sürücüler çamurla boğuştu: Direksiyon başında büyük sınav

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 2. Yenice Off-Road Festivali, ikinci gününde gerçekleştirilen Extreme Off-Road yarışlarıyla adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, zorlu parkurlarda hem araçlarını hem de yeteneklerini sergiledi.