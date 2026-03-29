Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolda koşan bir köpek, seyir halindeki cipin altında kaldı. Aracın üzerinden geçtiği talihsiz hayvan can havliyle kendini yol kenarına atarken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

DİĞER KÖPEK YARDIMINA KOŞTU

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kazanın şiddeti gözler önüne serildi. O esnada sahibinin yanında bulunan bir diğer köpeğin ise yaralanan arkadaşının yanına koştuğu görüldü. Köpeğinin ezildiğini gören sahibi, arkasına bakmadan giden cip sürücüsüne sert tepki gösterdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazadan hafif yaralarla kurtulan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri sürücünün sorumsuzluğuna tepki gösterdi.