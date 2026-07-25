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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde Kabasakal mevkisinde Mehmet Dökme idaresindeki araçla ilerlerken, asfaltta yürümeye çalışan bir bukalemun gözüne çarptı. Canlıya zarar vermekten kaçınan Dökme, derhal fren yaparak hayvanın karşıya emniyetle geçebilmesi için yol verdi.

Yavaş adımlarla yol alan bukalemunun bir müddet kararsızca bir ileri bir geri hareket etmesi eğlenceli anlar oluşturdu. Sürücü Dökme'nin "Hadi geç, çabuk ol" diyerek seslenmesi üzerine adımlarını hızlandıran bukalemun, yolun karşısına geçerek gözden kayboldu.