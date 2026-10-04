Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, otlatılmaya götürülen büyükbaş hayvanların dere yatağından geçişi sırasında üzücü bir olay yaşandı.
Köy çobanının dere yatağından geçirmeye çalıştığı 30 hayvandan sürünün önündeki 2’si yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Arkadan gelen hayvanların da birbirini itmesi sonucu sürünün tamamı dere yatağına yuvarlandı.
14 HAYVAN KURTARILDI
Hayvanların üst üste yığılması üzerine çoban köylülerden yardım istedi. Bölgeye gelen vatandaşların müdahalesiyle 14 büyükbaş kurtarılırken, 16 hayvan telef oldu.
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu.