ABD’nin İran’a askeri müdahale ihtimali Orta Doğu’da gerilimi artırdı. ABD Başkanı Trump, büyük bir donanmanın İran’a yola çıktığını söylemişti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesine yönelik bir saldırının bölgesel savaşı tetikleyeceğini söyledi.

Aralarında Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu Körfez ülkeleri ABD’yi İran’dan gelebilecek ani bir saldırıya karşı uyardı. Gelen Haberlere göre, söz konusu ülkeler ABD’li yetkilileri İran’ın füze kapasitesine karşı uyardı.

Körfez müttefikinin değerlendirmesine göre, İran kısa menzilli mühimmatını, fırlatma rampalarını ve füze üretim sisteminin bazı unsurlarını elinde bulunduruyor. Bu mühimmat, Basra Körfezi'ndeki ABD çıkarlarına, aralarında bir düzineden fazla askeri üs ve on binlerce askerin de bulunduğu noktalara ulaşabilir.

ABD EK SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRIYOR

İran’dan gelebilecek bir saldırıya karşı ABD yönetimi bölgeye hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. ABD basınından Axios’un haberine göre, Pentagon bölgedeki üslerine Patriot sistemleri konuşlandırdı. Ek sistemlerin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a yerleştirildiği öğrenildi. Bölgede halihazırda hava tehditlerine karşı destroyerler de görev yapıyor.

Amerikalı yetkililer, sınırlı hava saldırıları düzenlenebileceğini ifade etti. Ancak kapsamlı bir operasyonun İran'dan orantılı bir karşılık göreceği değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle güçlü hava savunmasının şart olduğu görüşü hakim.

ESKİ İRANLI DİPLOMATTAN FÜZE GÜCÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan Wall Street Journal'a demeç veren eski İranlı diplomat Amir Mousawi, Tahran'ın 12 günlük savaştan bu yana füze üretimini ikiye katladığını ve hasar görmüş fırlatma rampalarının onarımında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. İran ayrıca, vurulması daha zor olan ülkenin dağlık bölgelerinde de bazı fırlatma rampaları kurdu.

Mousawi, "İran'da binlerce metre yüksekliğinde dağlar var. Bu tesislere kolayca ulaşmak ve hasar vermek mümkün değil." dedi.

Bu yetenekler o kadar büyük bir tehdit oluşturuyor ki, bazı Körfez ülkeleri ABD'nin askeri yığılmasından uzaklaşmak için adımlar attı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geçen hafta, ABD güçlerinin herhangi bir operasyonda kendi topraklarını veya hava sahalarını kullanmayacağını açıkladı.

Eski Savunma Bakanlığı Arap Yarımadası İşleri Direktörü David Des Roches'e göre, İran bölgedeki en büyük füze programına sahip.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞME İHTİMALİ

İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik diplomatik kanalları da hareketlendirdi. Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda tarafların Ankara'da bir araya gelebileceği iddia edildi. İran ve ABD heyetleri arasında bu hafta içinde görüşme yapılması planlanıyor.

Konuya yakın bir yetkili, sürecin ilerlediğini ve ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai bir saldırı kararı vermediği aktarıldı. Trump yönetiminin diplomatik çözüme açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

İranlı bir diplomat, saygılı bir diyalog için kapıların açık olduğunu belirtti. Ancak ABD'nin askeri tehdidi altında müzakerelerin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Trump'ın öne sürdüğü şartların gerçekçi ve müzakere edilemez bulunduğu ifade edildi.