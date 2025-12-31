Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi ile başa geçen yeni yönetim, ABD’nin uzun süredir destek verdiği terör örgütü SGD’nin sisteme entegrasyonu için görüşüyordu. Ancak terör örgütü PKK/YPG’nin öncülüğünde kurulan SDG ile görüşmeler tıkandı.

Suriye’deki yeni yönetimde SDG arasında 10 Mart’ta bir mutabakat metni imzalanmıştı. Şam’da imzalanan mutabakat metninde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken, "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Şara yönetimi SGD’nin Suriye ordusuna entegre olmak isterken SGD tarafı ise Fırat’ın doğusunda işgal ettiği bölgelerdeki egemenliğini koruyarak merkezi yönetimin baskısından kurtulmak istiyor. Bölgeden gelen bilgilere göre SDG, belli ısrarlarını sürdürerek süreci uzatmaya çalışıyor.

Suriye televizyonunun özel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda 3 ayrı bölgede konuşlandırılacak ve doğrudan Savunma Bakanlığına bağlı olacak 3 askeri tümenin oluşturulmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca örgütün talepleri arasında halihazırda PKK/YPG işgalindeki bölgelere Suriye ordusunun girmemesinin de yer aldığı iddia edildi. Haberde, ABD baskısı altında yürütülen sürecin 3 ay daha uzatılabileceği ihtimaline yer verildi.

Öte yandan PKK/YPG’li teröristler görüşmeler devam ederken çeşitli kentlerde saldırılar düzenledi. Terör örgütü, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde konuşlu Suriye ordusu mevzilerine sık sık roket saldırıları düzenlerken, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinden de çevredeki yerleşimleri hedef alıyor.

Örgütün 22 Aralık'ta Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

SÜRE BUGÜN SONA ERİYOR

SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye lideri Şara arasında imzalanan mutabakatta verilen süre bugün sona eriyor. Ancak şu ana kadar entegrasyonun tam olarak sağlanması konusunda bir adım atılmadı.

Mazlum Abdi'nin müzakere heyetiyle birlikte dün Şam'a yapması 2 gün önce planlanan ziyaretin "teknik nedenlerle" ertelendiği bildirildi.

Abdi'nin, Şam'a yapacağı ziyarette Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyordu. SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami de önceki gün yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin "yıl sonundan önce Şam'a gideceği" bilgisini vermişti.

Sürecin nasıl devam edeceği konusunda belirsizlik sürüyor.