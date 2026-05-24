Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ile Aynularab (Kobani) ilçelerinde, hükümet ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında Halk Meclisi seçimleri başladı.

ADAY VE SANDALYE DAĞILIMI

Haseke kent merkezinde 3 milletvekilliği için 12 aday

Kamışlı’da 4 milletvekilliği için 7 aday

Aynularab’da 2 milletvekilliği için 11 aday yarışıyor

Haseke’ye bağlı Derik bölgesinde ise 2 adayın başvurması nedeniyle seçim yapılmadı; adaylar doğrudan seçilmiş sayıldı.

“SEÇİCİ HEYET” SİSTEMİ

Halk Meclisi üyesi Muhammed Veli, bölgede 100 kişilik bir seçici heyet aracılığıyla temsil sağlandığını belirtti. En fazla oyu alan adaylar mecliste yer alacak.

“KRİTİK BİR DÖNEM”

Veli’ye göre seçimler:

Siyasi istikrarın sağlanması

Hukuk devleti yapısının güçlendirilmesi

Toplumsal temsilin artırılması

açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca sürecin, yerel topluluklar arasında güveni artırarak toplumsal barışa katkı sunması bekleniyor.

SURİYE’DE SEÇİM SÜRECİ

Ahmed Şara, 5 Haziran 2025’te seçim sürecini yürütmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’ni kurdu

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk seçimler 5 Ekim 2025’te yapıldı.

210 sandalyeli meclisin 140’ı seçimle, 70’i Cumhurbaşkanı tarafından atama yoluyla belirleniyor

Seçimlerin, uzun süredir siyasi belirsizlik yaşayan ülkede yeni bir yönetim dengesi oluşturması bekleniyor.