Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ile Aynularab (Kobani) ilçelerinde, hükümet ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında Halk Meclisi seçimleri başladı.
ADAY VE SANDALYE DAĞILIMI
Haseke kent merkezinde 3 milletvekilliği için 12 aday
Kamışlı’da 4 milletvekilliği için 7 aday
Aynularab’da 2 milletvekilliği için 11 aday yarışıyor
Haseke’ye bağlı Derik bölgesinde ise 2 adayın başvurması nedeniyle seçim yapılmadı; adaylar doğrudan seçilmiş sayıldı.
“SEÇİCİ HEYET” SİSTEMİ
Halk Meclisi üyesi Muhammed Veli, bölgede 100 kişilik bir seçici heyet aracılığıyla temsil sağlandığını belirtti. En fazla oyu alan adaylar mecliste yer alacak.
“KRİTİK BİR DÖNEM”
Veli’ye göre seçimler:
Siyasi istikrarın sağlanması
Hukuk devleti yapısının güçlendirilmesi
Toplumsal temsilin artırılması
açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca sürecin, yerel topluluklar arasında güveni artırarak toplumsal barışa katkı sunması bekleniyor.
SURİYE’DE SEÇİM SÜRECİ
Ahmed Şara, 5 Haziran 2025’te seçim sürecini yürütmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’ni kurdu
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk seçimler 5 Ekim 2025’te yapıldı.
210 sandalyeli meclisin 140’ı seçimle, 70’i Cumhurbaşkanı tarafından atama yoluyla belirleniyor
Seçimlerin, uzun süredir siyasi belirsizlik yaşayan ülkede yeni bir yönetim dengesi oluşturması bekleniyor.