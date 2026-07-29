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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine ve savaşın bitmesine karşılık Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyona dahi ulaşmaması yeni bir modeli gündemi getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için vize kolaylığı modelini gündeme getirdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNEMEME ENDİŞELERİ VAR"

Geri dönüşlerin yalnızca sınır kapıları üzerinden değil, İstanbul ve Ankara’daki havalimanları aracılığıyla da koordine edildiğini belirten Çiftçi, bazı Suriyelilerin Türkiye’ye yeniden dönememe endişesi nedeniyle dönüş konusunda çekimser kaldığını dile getirdi.

"VİZE KOLAYLIĞI DÖNÜŞLERİ ARTIRABİLİR"

Elips Haber'de yer alan habere göre, Suriyelilerin geri dönüş sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirten Çiftçi, geçici koruma statüsü yerine vize kolaylığının gündeme gelebileceğini söyledi. Çiftçi, konuya ilişkin, “Geçici koruma statüsünü kaldırıp vize konusunda kolaylık sağlarsak insanlar gidip gelebilecekler. Bunun dönüşleri artıracağını düşünüyoruz.” dedi.

Suriye’de 8 Aralık’ta yaşanan rejim değişikliğinin ardından geçici koruma statüsünün yeniden ele alınması gerektiğini belirten Çiftçi, mevcut şartların değiştiğini ifade etti. Çiftçi, “Geçmişte bu statünün verilmesine yol açan şartlar değişti. Bu statünün yeniden düzenlenmesi, hatta artık sona erdirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, halen geçici koruma kapsamında 2 milyon 238 bin 969 kişinin bulunduğunu belirtti. Çiftçi, yalnızca 8 Aralık sonrasında gerçekleşen gönüllü geri dönüş sayısının 718 bin 860’a ulaştığını kaydetti.