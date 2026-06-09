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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" paneli, iki ülkenin ekonomi kurmaylarını bir araya getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın ana konuşmacı olduğu zirvede, “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve üretimin ortaklaştırılması masaya yatırıldı.

"TÜRKİYE İLE KADER BİRLİĞİMİZ SÖZ KONUSU"

Suriyeli Bakan Muhammed Nidal eş-Şaar, Ankara-Şam hattındaki ekonomik ilişkilerin geleceğine dair net ve sıcak mesajlar verdi. İki ülkenin sanayi gücünü birleştirmesi gerektiğini savunan Şaar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Sürece tamamen bu gözle bakmaktayız. Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu ve her zaman dost olmak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişkilerin kurulması için çaba gösteriyoruz."

BAKAN BOLAT’TAN SINIR KAPISI MÜJDESİ: NUSAYBİN VE KAMIŞLI HAZIR

Zirvenin en dikkat çeken somut adımı ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Sınır ticaretinin yeniden canlanması ve lojistik hatların kolaylaşması adına yürütülen çalışmalara değinen Bakan Bolat, lojistik dünyasının beklediği müjdeyi paylaştı.

Bakan Bolat yaptığı değerlendirmede, "Nusaybin ile Kamışlı arasındaki gümrük kapımızın açılması konusunda hazır olduğumuzu Suriyeli mevkidaşlarımıza ifade ettik" diyerek iki ülke arasındaki ticaret trafiğinin çok yakın zamanda resmi olarak hız kazanacağının sinyalini verdi.