Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ADNOC'a ait iki tankeri hedef almasının uluslararası hukuk kurallarının ve deniz seyrüsefer özgürlüğü ilkelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Suriye'nin BAE ile dayanışma içinde olduğu ve ticari gemiler ile enerjiyle bağlantılı tesislerin hedef alınmasını kesinlikle reddettiği ifade edilen açıklamada, bu tür eylemlerin bölgede gerilim ve istikrarsızlığı artırabilecek "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası hukuka ve deniz seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında da bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan yazılı açıklamada, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığını açıklamıştı.