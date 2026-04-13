Suriye yönetimi, Türkiye’den yapılan bazı gıda ithalatlarına yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Alınan kararla birlikte birçok tarım ve hayvancılık ürününün ülkeye girişi süresiz olarak durduruldu.

Yasak kapsamında en dikkat çeken ürünlerden biri dondurulmuş piliç eti oldu. Türkiye’den Suriye’ye yapılan tavuk eti ihracatı tamamen askıya alındı.

20 ÜRÜNE GENİŞLETİLDİ

Kararın yalnızca tavuk etiyle sınırlı olmadığı, toplamda 20 farklı ürünü kapsadığı belirtildi. Yasak listesinde domates, yumurta ve üzüm gibi temel gıda ürünleri de yer aldı.

Yetkililer, bu adımın ülke genelinde üretim dengelerini korumaya yönelik olduğunu ifade etti.

GEREKÇE: YERLİ ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİ

Suriye yönetimi, ithalat kısıtlamasının iki temel nedene dayandığını açıkladı. Bunlardan ilki yerli üreticinin korunması, diğeri ise gıda güvenliğinin artırılması olarak öne çıktı.

'GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özdağ, söz konusu haberi alıntılayarak, "Gülelim mi ağlayalım mı ne yapalım?" yorumunu yaptı.