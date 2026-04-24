Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yer alan ve Türkmenlerin de yaşadığı Tadamun Mahallesi’nde 2013 yılında gerçekleşen katliamla bağlantılı olduğu belirtilen eski rejim istihbarat görevlisi Emced Yusuf’un Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerince yakalandığı açıklandı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusuf’un “sıkı bir güvenlik operasyonu” sonucunda ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Yusuf’un Hama iline bağlı Gab Ovası bölgesinde yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonun tam olarak ne zaman gerçekleştirildiğine dair ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Tadamun katliamı

16 Nisan 2013’te gerçekleşen Tadamun katliamında, en az 41 sivilin öldürüldüğü belirtilmişti. Olay uzun süre kamuoyundan gizli kalırken, katliama ilişkin görüntüler ilk kez 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntülerde, Esad rejimine bağlı istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Emced Yusuf’un, gözleri bağlı ve kelepçeli sivilleri infaz ettiği iddia edilmişti. Görüntüler, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Uluslararası yaptırımlar

Katliamın faili olduğu belirtilen Yusuf’un 2023 yılına kadar askeri birimde görevine devam ettiği yönündeki bilgiler de kamuoyuna yansımıştı. Aynı yıl dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yusuf ve ailesine ABD’ye giriş yasağı getirildiğini açıklamıştı.