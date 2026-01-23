Suriye Merkezi Yönetimiyle SDG arasında sağlanan 10 Mart 2026 mutabakatının 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmasına SDG riayet etmemiş, bu tarihten sonra da Halep’in kuzeyinde kontrol ettiği mahallelerde çatışma çıkarmıştır.

SDG’nin bu davranışının, Suriye genelinde kazandığı konumunu güçlendirme ve özerk yönetim tesisini devam ettirme düşüncesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

SDG’nin mutabakata rağmen bu tutumunu devam ettirmesini, ABD’nin onu ciddi bir şekilde ikaz etmemesine, ABD’nin bölgeden önemli ölçüde kuvvetlerini çekmesine rağmen her hâlükârda desteğini devam ettireceğine ve İsrail’in de işbirliği çerçevesinde desteğini sürdüreceğine olan inancına, Kandil’den de tutumunu devam ettirmesi için gelen telkin ve çağrılara bağlamak mümkündür. SDG’nin bu beklentiye dayanarak, Şara yönetiminin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısından başka bir yapıya izin verilmeyeceği yönündeki açıklamalarını dikkate almadığı görülmüştür.

ŞAM yönetiminin operasyonları

Şam Yönetimi, SDG’nin takındığı tutum karşısında, entegrasyonu zorlamak maksadıyla, Türkiye’den siyasi ve askeri alanda aldığı istihbarat, lojistik, muhabere/elektronik desteği ve ABD’nin de yol vermesiyle bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü operasyonlara başlamıştır. Operasyon, Halep’in kuzeyindeki SDG güçlerinin kontrolünde olan mahallelerde başlamış, bir haftaya yakın süren çatışmalar, Suriye Ordusunun üstünlük sağlaması ve ABD’nin de arabuluculuğu ile sonuçlanmış, SDG kendisine sağlanan koridordan Fırat doğusuna çekilmiştir. Bu operasyon esnasında Kandil’in SDG’ye direnmesi yönünde çağrıda bulunması dikkat çekmiştir.

Operasyonlar bundan sonra da devam etmiş ve SDG’yi, güçlerini tamamen Fırat’ın doğusuna çekme zorunda bırakmıştır.

70.000 civarında askeri gücü olduğu söylenen, ABD tarafından teşkilatlandırılan, eğitilen ve güçlü silah, araç ve malzemeyle desteklenen SDG, Suriye Ordusunun bu ilerlemesi karşısında Fırat’ın doğusunda da tutunamamış, Ayn el Arap’ı elinde tutup, Rakka’nın batısından sonra doğusunu ve Deynizor bölgesinin de tamamını boşaltarak Haseki vilayetine kadar çekilmiştir.

Yapılan görüşmelerden sonra 18 Ocak 2026’da ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlanmış, ancak SDG, bu anlaşmaya da uymamış, yeniden yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmamıştır. SDG bulunduğu Ayn El Arap ve Haseki bölgelerini, Kandil’in etkisiyle ve bulunduğu bölgenin Irak’ın kuzeyindeki özerk Kürt yönetimine yaslamasından aldığı cesaretle koruyup, anlaşma şartlarını lehine çevirebileceğini hesaplayarak çatışmaları yeniden başlatmıştır.

Ancak bu süreçte, ABD’nin siyasi ve askeri desteğini alamaması, SDG’yi gittikçe zor duruma sokmuş ve 20 Ocak 2026’da Barrac’ın arabuluculuğunda ateşkes ve entegrasyon için yeni bir anlaşma yapma mecburiyetinde bırakmıştır.

Entegrasyonu gerçekleştirmek için yapılan girişimler

Bu son anlaşmada, 18 Ocak 2026 mutabakatına ilave olarak, SDG’yi rencide etmeyecek bazı hususlara yer verilmiştir.

Bunların içinde; Suriye Ordusu’nun Haseki ve Kamışlı şehir merkezlerine girmemesi, Haseki vilayetinin Suriye devlet yapısına dahil olmasına ilişkin detayların müzakere edilmesi, askeri birliklerin köylere girmemesi ve köylerde sadece yerel güvenlik güçleri bulunması, Mazlum Abdi’nin Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseki valiliği için aday olarak önerileceği, halk meclislerinde yere alacak kişilerin tespit edilmesi, SDG’ye bağlı tüm askeri güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması ve sivil kurumlarının da bu işlemlere paralel olarak Suriye devlet yapısına entegrasyonu yer almıştır.

Anlaşma kapsamında SDG’ye, entegrasyon ve tertiplenme için bir plan hazırlaması için de dört günlük bir istişare ve ateşkes süresi tanınmıştır.

Ancak SDG’nin, ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam etmekte olduğu, bu durumun anlaşmanın istenen şekilde uygulanmasında şüphelere yol açtığı gibi, onun savaş azim ve iradesinin kırılmasına kadar devam edeceği intibaını da yaratmaktadır.

Hızlı değişime etki eden faktörler

SDG’nin, uzun bir süredir anlaşma olmasına rağmen Şam yönetimine entegrasyonda direnmesinin ve özerk bir bölge oluşturma konusunda ısrar etmesinin sebebinin, ABD’nin, İsrail’in ve Kandil’in her hâlükârda arkalarında olacağı beklentisidir. Beklediği bu desteği alamaması sonucunda hızlı bir değişim gerçekleşmiş olup, bunda aşağıda belirtilen hususların bileşkesinin etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

-ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde sıklet merkezini “Önce Amerika” politikasına kaydırması ve “Batı Yarıküre” olarak adlandırdığı Amerika Kıtası ve çevresine öncelik vermesi sonucunda, BOP’un uygulanmasını bir süre için erteleme ihtiyacını duymasıdır. Bu kapsamda, gayret, dikkat ve gücünden tasarruf sağlayıp, Ortadoğu’daki, Türkiye dahil, bazı ülkelerle işbirliği yaparak ve çıkarlarını da gözeterek bölgede bir müddet için, istikrarlı bir ortam yaratma ihtiyacı ve Suriye’de özerk bir Kürt yönetimi kurma düşüncesini de konjonktürel olarak ertelemesidir.

-ABD’nin Şam Yönetimiyle İsrail arasında bir anlaşma yapılmasını sağlaması, İran’a doğrudan müdahaleden bir müddet için vazgeçip, İran’daki değişimi şimdilik iç gelişmelere bırakması ve İŞİD’le mücadelenin bundan sonra SDG yerine Şam Yönetimiyle yapılacağını tercih etmesi de bu çerçevede mütalaa edilmelidir.

-İsrail’in de ABD’nin bu tercihine ayak uydurup, SDG’nin artık işlevini tamamladığı için ondan bir fayda gelmeyeceği ve ABD’nin de bu durumda Suriye güneyinde elde ettiği kazanımlarını muhafaza etmesine ses çıkarmayacağı düşünceleriyle, mevcut durumunu bulunduğu şekliyle devam ettirmeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır.

-Şam Yönetiminin, kısa sürede, Fırat’ın doğusunda da önemli bir dirençle karşılaşmadan Hasekiye kadar ilerlemesinde ve bölgede kontrol sağlamasında, bölgedeki Arap Aşiretlerinin önemli etki ve katkı sağlaması, hatta Suriye Ordusuna önden yol açması da hızlı değişimin sebeplerinden biri olmuştur.

-Önemli faktörlerden biri de Şam yönetiminin 17 Ocak 2026’da yayınladığı, Suriye halkının tümünü kapsayan, birleştirici ve eşitlikçi Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Bu kararnamenin, Kürtler başta olmak üzere tüm etnik gruplara moral, imkân ve güvence verdiği görülmüş ve Suriye halkına motivasyon sağladığı müşahede edilmiştir.

Önümüzdeki dönem için beklentiler

-En önemli beklenti, Şam yönetimiyle SDG arasında yapılan anlaşmaya tarafların uyması ve gereğini yapmalarıdır. Taraflardan birinin devlet olması, anlaşmaya uymada önemli bir faktördür. Ancak diğer tarafın örgüt olması, bağlayıcılığını zayıflatmaktadır. Nitekim SDG, yeni bir anlaşma zemini oluşturarak entegrasyonda ve yeni yapılanmadaki konumunda, ileride yeniden özerkliğe dönüşebilecek kazanımlar elde etme ve fırsatlar yakalama peşindedir.

-Anlaşma, Suriye devletinin anayasa, idari yapı ve ordu dahil yeniden yapılanmasının esasını teşkil ettiğinden gerçekleşmesi zaman alacaktır. Bu süre içinde sorunlarla karşılaşma, hatta yeniden yer yer çatışma ortamına dönülme tehlikesi de mevcuttur.

-ABD’nin üs bölgelerindeki silah, mühimmat, araç ve gereçlerin ve SDG’ye sağlanan çok yüksek miktardaki silah, mühimmat, araç ve gerecin de ne olacağı belli değildir.

-Suriyeli olmayan PKK’lıların sınır dışına çıkarılması (muhtemelen Irak bölgesel Kürt yönetimi bölgesine), kalan personelin bireysel entegrasyonu, Suriye ordusu içinde makam ve mevki sahibi olmalarının yaratacağı sıkıntılar henüz öngörülememektedir.

-Gelişmeler ve gelinen durum konjonktüreldir. Terör konusunda önemli bir mesafe katedilmekle birlikte, PKK ve PKK/YPG/SDG’nin nüvelerini, bir kısmı Suriye’de, özellikle Irak tarafında muhafaza edeceği, yakın bir gelecekte BOP, İsrail’in güvenliği ve İran konularının ön plana çıkabileceği ve bu gelişmelere paralel olarak, hatta öncesinde Suriye’nin yeniden çatışma ortamıyla karşılaşabileceği değerlendirilmekte, Türkiye’nin gelişebilecek yeni durumlara karşı ön alabilmek için politikalarını ve tutumunu gözden geçirmesinin ve önleyici tedbirler almasının bekası ve güvenliği için elzem olduğu kıymetlendirilmektedir.

Türkiye için kritik hususlar

-Anlaşmada ABD koordinatör olarak yer almıştır. Ancak, Suriye’nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü için her türlü desteği veren, cereyan eden tüm gelişmelerin kendi güvenliğine de etkisi olan Türkiye’den söz edilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir.

-Türkiye’nin güvenlik nedeniyle kontrolündeki bölgelerden, güvenli bir ortam oluşuncaya ve istikrar kalıcı duruma gelinceye kadar, uzun bir süre çekilmesine imkân olamayacağının tarafımızdan vurgulanmasında zaruret bulunmaktadır.

-ABD’nin, her türlü destek verdiği, müttefikim, ortağım dediği SDG’nin artık misyonunu tamamladığını, artık ona ihtiyaç olmadığını, özellikle IŞİD’le mücadelede Suriye Yönetimiyle birlikte çalışılacağını açıklamasının ve onu dışlamasının bu değişimde önemli bir rolü olmuştur. Görüldüğü üzere, ABD’nin tamamen çıkarına göre harekete ettiği, bunun için ülkeleri ve örgütleri kullandığı, Trump’ın da bugün kötülediğini yarın göklere çıkarttığı veya tam aksi hareket ettiği açıkça ortaya çıkmıştır. Tüm emperyal güçlerin de benzer şekilde hareket ettiği bilinmektedir. Bu nedenle açıklamalara ve olaylara yaklaşımda şüpheci olunmalı, ihtiyatlı davranılmalıdır.

-PKK’lı teröristlerin Irak’a geçmesi ve Kandil’e katılması muhtemeldir. Barzani de bu süreçte etkin rol oynamaktadır. Bu durumda “Terörsüz Türkiye” sürecindeki silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi işlevinin sekteye uğratması/gecikmesi mümkündür.

-Suriye’de yaşanan olumlu gelişmeler. Türkiye’de bölücü siyaset yapanlar üzerinde hayal kırıklığı yaratmış, ancak Suriye Cumhurbaşkanı kararnamesinde, Kürtlere etnik kimlik üzerinden sağlanan ayrıcalıkların, Kürtçenin ulusal dil olarak kabulü ve eğitim sisteminde yer alması gibi konuların yer alması ise, devam eden “Terörsüz Türkiye” projesinde benzer hususlara yer verilebilmesi hususunda ümit yaratmıştır.

-Suriye’deki durumun Türkiye’yle hiçbir yönüyle benzerliği olmadığı ve örnek teşkil edemeyeceği, Türkiye’yi kuran halka Türk Milleti, her bir vatandaşına da Türk dendiği, vatandaşların hiçbir ayırım gözetmeksizin kanunlar, imkanlar ve fırsatlar önünde eşit olduğu, ulus devlet yapısını sonuna kadar muhafaza edeceği, devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, “Demokratik toplum, Demokratik Cumhuriyet” gibi tuzaklara meydan verilmeyeceği, bunların değişmesine de Türk Milletinin izin vermeyeceği bilinmelidir.