Terör örgütü YPG/SDG ve Suriye yönetimi arasındaki ateşkes bir ay boyunca uzatıldığı iddia edildi. Normalde 4 gün süren ateşkes son saatlerine girerken AFP'ye konuşan kaynaklara göre ateşkes bir ay uzatıldı. Suriye Hükümeti'ne yakın SyriaTV resmi bir açıklama olmadığını vurguladı ve ateşkesin "en fazla 1 ay" uzayacağını belirtti.

Suriye hükümetinden bir kaynak AFP'ye, anlaşmanın “muhtemelen bir ay süreyle” uzatılacağını belirterek, “IŞİD tutuklularının transferinin tamamlanması, uzatmanın nedenlerinden biri” olduğunu açıkladı.

AFP'ye konuşan müzakerelere yakın bir Kürt kaynak AFP'ye, ateşkesin “her iki tarafı da tatmin edecek bir siyasi çözüme ulaşılana kadar” uzatılacağını söyledi.

SyriaTV, "Şam ile SDG arasında varılan daha geniş kapsamlı anlaşma kapsamında, birkaç gündür ateşkesin uygulanmakta olduğunu" vurguladı.

IŞİD'Lİ MAHKUMLAR SURİYE'DEN ÇIKARTILIYOR

Olası ateşkesin amacı ise Al-Hol ve Aktan hapishanelerindeki IŞİD'li mahkumların Irak'a götürülmesi. Batılı diplomatlar, IŞİD'li mahkumların kaçmasından dolayı SDG'yi sorumlu tutuyor ve koyu IŞİD'li teröristlerin kaçmasını istemiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu NTV'ye verdiği röportajda ateşkesin uzayabileceğini söylemiş ve petrol sahalarının ve IŞİD hapishanelerinin güvenli bir şekilde devredilmesinin önemini vurgulamıştı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı ateşkesin uzatıldığına dair iddiaları yalanladı. Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur" ifadelerini kullandı.