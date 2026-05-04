Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince ile başkent Şam’da bir araya geldi. Görüşmede turizm başta olmak üzere yatırım fırsatları ele alındı.

TURİZM VE YATIRIM FIRSATLARI MASADA

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Halk Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede özellikle turizm ve otelcilik alanında iş birliği imkanları değerlendirildi. Tarafların, Tamince’nin uluslararası deneyimlerinden faydalanılabilecek projeler üzerinde durduğu belirtildi.

“STRATEJİK VİZYON” VURGUSU

Haberde, Fettah Tamince’nin turizm sektöründeki vizyonuna dikkat çekilerek, kurucusu olduğu Rixos markasının dünya çapında tanınan bir konuma ulaştığı ifade edildi. Tamince’nin projelerinde misafirperverlik, kültür, eğlence ve sürdürülebilir şehirleşme unsurlarına öncelik verdiği kaydedildi.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

Fettah Tamince, turizm ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan bir iş insanı olarak biliniyor. Rixos oteller zincirinin kurucusu olan Tamince, aynı zamanda FT Group’un başkanlığını yürütüyor. Türkiye’de hayata geçirilen Tersane İstanbul projesi de son dönem çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.