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Suriye'nin Hama kentinin güney kırsalında yer alan Kefrbuhum köyündeki tarımsal depolama tesislerinde hareketli saatler yaşandı. Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin aktardığı son dakika bilgilerine göre, köyde bulunan tahıl silolarında henüz netlik kazanmayan bir sebepten ötürü şiddetli bir patlama yaşandı. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamanın hemen ardından tesiste geniş çaplı bir yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, silolarda meydana gelen patlama neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle 8 kişi ise yaralandı..