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Kaynak: AA

Suriye'nin Humus ili kırsalındaki T4 Havaalanı yakınlarında önceden döşenen kara mayınının patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus kırsalındaki T4 Havaalanı çevresinde patlama meydana geldi.

Haberde, havaalanı yakınlarında daha önce döşenen kara mayınının infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın ardından bölgeye Sivil Savunma ekipleri sevk edildi.

MAYIN VE MİSKET BOMBASI KALINTILARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan 2026'da Uluslararası Mayın Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, ülkedeki kara mayını ve misket bombası kalıntılarının yol açtığı sivil kayıplara ilişkin verileri paylaşmıştı.

Rapora göre, Mart 2011 ile Nisan 2026 arasında Suriye'de kara mayını ve misket bombası kalıntıları nedeniyle aralarında 1000 çocuk ve 377 kadının bulunduğu en az 3 bin 799 sivil hayatını kaybetti.

Raporda, bu kayıpların 329'unun, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasındaki dönemde kaydedildiği belirtildi. Bu 329 kişinin 65'inin çocuk, 29'unun ise kadın olduğu kaydedildi.