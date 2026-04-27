Suriye resmi ajansı SANA, Dera’nın doğusundaki Busra el Harir beldesinde temizlik çalışması esnasında, iç savaştan kaldığı değerlendirilen patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu, 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), ülkede savaş kalıntılarının siviller için uzun vadeli ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu tür patlamaların can kayıplarına ve ağır yaralanmalara yol açtığı aktarılan açıklamada ayrıca, savaş kalıntılarının günlük yaşamın normale dönmesini zorlaştırdığı, tarım ve eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ve binlerce kişinin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini engellediği kaydedildi.