Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Dera ilinin doğu kırsalındaki El-Gariyye beldesinde savaş kalıntısı bir mayın infilak etti.

Patlamada 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, İdlib iline bağlı Ebu Habbe köyünde de 21 Mayıs 2026 tarihinde savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirmiş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre, Suriye’de Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması nedeniyle 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi ise yaralandı.

