ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına yapıldı. Barrack, X hesabından paylaştığı açıklamada, Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin geçiş sürecini ele aldıklarını belirtti.

'HALEP'TEKİ GELİŞMELER ENDİŞE KAYNAĞI'

Barrack, Halep'teki olayların 10 Mart 2025 Mutabakatı'na aykırı göründüğünü ifade ederek, "Bu gelişmeler derin bir endişe kaynağı" dedi. Tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunan Barrack, düşmanca eylemlerin derhal durdurulmasını ve diyaloğa dönülmesini istedi.

Şiddetin, Esad rejiminin düşüşünden beri elde edilen ilerlemeyi riske attığını ve dış müdahaleye kapı aralayabileceğini vurguladı.

YAPTIRIMLAR KALKIYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'yi bir fırsat olarak gördüğünü belirten Barrack, yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiklerini açıkladı. Bu adımın, Arap, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi, Türkmen, Asuriler ve diğer toplulukların eşit katılımıyla birleşik bir Suriye hedeflediğini kaydetti.

ABD, Şara liderliğindeki hükümetin istikrar, kurum inşası ve refah çabalarını desteklediğini ifade etti.

SDG İLE ORTAKLIK VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

ABD'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede SDG ile uzun süredir ortaklık yürüttüğünü hatırlatan Barrack, Doğal Kararlılık Harekatı'nın kalıcı kazanımlar sağladığını belirtti.

Suriye hükümetinin, Mart 2025'te SDG ile imzalanan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını teyit ettiğini aktardı. Bu anlaşmanın, Kürt haklarını korurken Suriye'nin birliğini güçlendireceğini vurguladı.

RUBİO'NUN EKİBİ İŞ BİRLİĞİNE HAZIR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ekibinin, Suriye hükümeti ile SDG arasında yapıcı iş birliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Barrack, hedefin egemen, birleşik ve barışçıl bir Suriye olduğunu söyledi.

Suriye'nin komşuları ve uluslararası topluma bu vizyona destek çağrısı yaptı.