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Kaynak: AA

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu yetkilinin başta sarin gazı olmak üzere kimyasal silahların üretiminde rol aldığı tespit edildi.

Suriye’de iç savaş boyunca özellikle Esed rejimine bağlı güçlerin sivillere yönelik çok sayıda kimyasal silah saldırısı düzenlediği biliniyor. Bu saldırılar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

En dikkat çeken saldırılar arasında, Ağustos 2013’te Şam’ın Guta banliyösünde düzenlenen ve 1400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sarin gazı saldırısı ile Nisan 2017’de İdlib’in Han Şeyhun bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırı yer alıyor.

Yakalamaya ilişkin gelişmelerin ve soruşturmanın detaylarının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.