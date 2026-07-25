Suriye basınında yer alan haberlere göre, Şam-Deyrizor karayolunda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta hareket halinde olan iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Suriye’de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim : 1

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

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KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı ifade edilirken kazanın nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.