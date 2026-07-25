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Kaynak: DHA

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Şam-Deyrizor karayolunda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta hareket halinde olan iki yolcu otobüsü çarpıştı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı ifade edilirken kazanın nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.