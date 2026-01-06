Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG öncülüğünde kurulan SDG arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. SDG, ile geçici yönetim arasında daha önce sağlanan mutabakata göre SDG’nin 31 Aralık 2025’e kadar Suriye ordusuna tamamen entegre olması öngörülüyordu. Ancak bu entegrasyon süreci gerçekleşmedi.

Son olarak SDG elebaşı Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetle Şara yönetimi arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Gelen son haberlere göre heyetler arasında ABD gözetiminde yeni bir görüşme yapılacak.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

T24’ten Namık Durukan’ın haberine göre, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir çevresinde Suriye ordusuna saldırı yapıldığı iddiasının Suriye Demokratik Güçleri tarafından reddedilmesi sonrası iki taraf arasında başlayan gerilim saldırıya dönüştü. Askeri kaynaklar, SDG’nin İHA fırlatma noktalarının hedef alındığını bildirirken; SDG, Şam’a bağlı grupların sivilleri vurduğunu iddia etti ve "meşru müdafaa" haklarını kullanacağını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ndan yapılan açıklamada, “SDG, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir beldesi çevresinde, ordunun konuşlandığı noktalara yakın bir bölgede bulunan askeri polis kontrol noktasını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda 3 asker yaralanırken, iki araçta hasar meydana geldi. Suriye Arap Ordusu bu saldırıya uygun şekilde karşılık verecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan kısa süre sonra Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan Suriyeli askeri kaynaklar ise Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir çevresinde DSG’ye ait insansız hava aracı (İHA) fırlatma merkezlerinin hedef alındığını bildirildi. Açıklamada, Suriye ordusunun bu saldırılara verdiği karşılığın "sınırlı" tutulacağı ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı ve hükümete yakın grupların açıklamasına karşı açıklama ile yanıt veren SDG Merkezi, saldırı iddialsını yalanlayarak, iddiayı “Uydurma” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Şam yönetiminin iddialarının aksine Deyr Hafer bölgesinde kendisine bağlı hiçbir birliğin faaliyeti ve askeri operasyonu olmadığını açıkladı. Açıklamanın devamında saldırı olarak ifade edilen iddianın trafik kazası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Deyr Hafir bölgesinin "Amşat" ve "Hamzat" gibi Şam hükümetine bağlı olan ve uluslararası yaptırım listelerinde yer alan gruplar tarafından rastgele bombalandığı belirtildi. Doğrudan sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını ileri süren DSG açıklamasında, "Bu bombardımanlar sivillerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Şu ana kadar güçlerimizin saflarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.

“Meşru savunma hakkının” kullanılacağı ifade edilen açıklama sonrası taraflar arasında bölgede gece saatlerce karşılıklı uçaksavar ve füze atışları gerçekleştirildi. Bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin tarafların açıklamaları dışında sağlıklı bilgi alınamıyor.