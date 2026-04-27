Suriye'de devrik lider Beşar Esad ve rejimin üst düzey isimlerinin yargılanmasına başlandı. Ülkeden kaçanlar için gıyabında işleyecek yargı sürecinin ilk gününde Beşar Esad'ın kuzeni Atef Necib mahkemeye çıkarıldı.

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen Beşar Esad hakkındaki duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşar Esad ve Mahir Esad'ın yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Esad'ın kuzeni ve Dera halkına karşı gerçekleştirilen ihlallerle suçlanan Atef Necib'in yargılanmasına da başlandı. Necib, başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya Suriye Başsavcısı ve kurban yakınları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü.

Esad'ın kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.