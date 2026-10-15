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Kaynak: AA

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı, düzenlenen sabotaj saldırısında hedef alındı. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

Suriye Petrol Şirketi Medya Ofis Müdürü Uday es-Satuf, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verdi.

BORU HATTI HEDEF ALINDI

Satuf, Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'nın Şeddadi kentine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Arabidi bölgesinde hedef alındığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan yangını kontrol altına almak için ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Satuf, sabotajın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmazken, güvenlik amacıyla bölgenin izole edildiğini açıkladı.

Yangına müdahale kapsamında boru hattındaki vanaların kapatıldığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.