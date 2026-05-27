Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığı bilgilere göre; Suriye’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki temsilciliği, yürütülen geniş kapsamlı arama ve soruşturma faaliyetleri sonucunda devrik rejim dönemine ait kimyasal programla ilişkili kritik sahaların yerlerinin tespit edildiğini duyurdu.

Tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmış Suriyeli ekipler tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında, devrik rejimin 2013 ve 2017 yıllarında düzenlediki kimyasal saldırılarda aktif olarak kullanılan mühimmatlara benzer çok sayıda hava ve karadan karaya füze ile bomba ele geçirildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 2017 yılında Hama'nın Latamne bölgesine gerçekleştirilen kimyasal saldırıda kullanılan mühimmatlarla aynı özelliklere sahip 54 adet hava bombası ile 2013 yılındaki büyük Doğu Guta katliamında kullanılan füzelerle benzerlik gösteren 25 adet karadan karaya bomba bulundu. Bunların yanı sıra sarin gazı imalatında kullanılan ham maddeler, kimyasal karıştırma ve depolama üniteleri ile laboratuvar ortamında analiz süreci devam eden çok sayıda farklı kimyasal maddeye de el konuldu.

Ele geçirilen tüm mühimmat, cihaz ve kimyasal bileşenler, OPCW Teknik Sekretaryası bünyesindeki denetim ekiplerinin olay yerindeki inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından yüksek güvenlikli özel muhafaza tesislerine nakledildi.

Saha operasyonlarının yanı sıra, geçmiş dönemin kimyasal silah programında aktif rol oynadığı belirlenen şahıslara yönelik de adli süreç başlatıldı. Eski rejimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 kişinin gözaltına alındığı ve sorgularının titizlikle sürdüğü aktarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında üst düzey askeri subaylar, eski Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde görev yapmış uzman akademisyen ve mühendisler ile söz konusu kimyasal programın güvenliğinden ve yürütülmesinden sorumlu olan kritik güvenlik birimi subayları yer alıyor.

Suriye'de yürütülen soruşturmalar, devrik rejimin geçmişte Doğu Guta ve Hama'da sivil halka karşı kullandığı ölümcül kimyasal silahların ve üretim altyapısının somut kanıtlarını bir kez daha gözler önüne serdi.