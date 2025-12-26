Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi’nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktardı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.