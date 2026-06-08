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Ortadoğu'da tırmanan askeri hareketlilik nedeniyle geçici olarak sivil havacılığa kapatılan Suriye hava sahasında uçuşlar yeniden başladı. İran ile İsrail arasındaki sıcak çatışmalar ve karşılıklı füze saldırıları neticesinde Şam Uluslararası Havalimanı’nda tedbir amaçlı durdurulan hava trafiği güvenliğin sağlanmasıyla açıldı.

HAVA SAHASI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILMIŞTI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre; İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak İran'ın İsrail hedeflerine balistik füze harekatı başlatması, bölgede uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmüştü. Yaşanan bu ani askeri hareketliliğin ardından Suriye yönetimi hava sahasını kapatarak tüm sivil uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

UÇUŞLAR GECE SAATLERİNDE NORMALE DÖNDÜ

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak uçuşların Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00’e kadar durdurulduğunu ilan etmişti. Belirtilen sürenin dolması ve bölgedeki hava hareketliliğinin azalması üzerine havalimanlarında güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından uçuş yasağı kaldırıldı ve Şam Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki havalimanlarında ertelenen seferlerin yeniden icrasına başlandı.