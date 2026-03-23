Şam Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir genelinde alkollü içeceklerin satış ve servisine yönelik yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği açıklandı. Buna göre Şam'da 3 Hristiyan mahallesi Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi hariç tüm restoran ve eğlence merkezlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı. Bu işletmelerin yalnızca "restoran" statüsünde faaliyet göstermesi zorunlu hale getirildi.

Karar kapsamında mevcut bar ve gece kulübü ruhsatlarının kafe ruhsatına dönüştürüleceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İBADETHANE, OKUL VE MEZARLIKLARDAN EN AZ 75 METRE UZAKLIKTA OLACAK

Yeni düzenleme ile beraber alkollü içeceklerin satışına sadece Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi bölgelerinde faaliyet gösteren ticari ruhsatlı dükkanlarda izin verildi. Bu bölgelerdeki satış noktalarına ise ibadethanelerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre uzaklıkta bulunma şartı getirilirken, resmi kurumlar ve karakollar çevresinde de belirli bir güvenlik mesafesinin korunması zorunlu oldu.

SATIŞLAR YALNIZCA MÜHÜRLÜ ŞİŞELERLE YAPILACAK

Öte yandan satış izni verilen dükkanların mekan içerisinde kadeh ile içki sunumu yapması tamamen yasaklanırken, satışların yalnızca mühürlü şişelerle yapılmasına izin verilecek.

İşletme sahiplerinin bu kurallara uyacaklarına dair noter onaylı taahhütname vermeleri talep edildi. Kuralların ihlali durumunda ruhsat iptali ve kapatma cezalarının uygulanacağına dikkat çekildi.

Valilik, mevcut işletmelere durumlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 3 aylık bir süre tanıdı. Kararın, "çok sayıda şikayet ve halkın talebi üzerine kamu ahlakını ihlal eden uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla" alındığı vurgulandı.

'OTORİTENİN İNŞA EDİLİŞ SÜRECİYLE BAĞLANTILI'

İngiltere'deki Lancester Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları bölümü öğretim üyesi Rahaf Aldoughli, "Sonuçta bu yasak, otoritenin inşa ediliş süreciyle bağlantılı. Suriye'nin neye dönüşeceğini tanımlama uğruna devam eden mücadele ve günlük yaşamın düzenlenmesi, bu inşa sürecinin bir parçası" yorumunu yaptı.

Şam'da konuya ilişkin protesto da düzenlendi. Yapılan protestoya yüzlerce kişi katıldı. İçki yasağına "kamu ahlâkı"nı gerekçe gösteren Valiliğin Hristiyanları "ahlaksız" diye sınıflandırıyor görünümü vermesi ve dinî kimliğe göre etiketleme yapılması eleştirilere sebep oldu.

'KİŞİSEL ÖZGÜRLÜK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Hristiyan mahallelerinden Bab Tuma'daki gösteride "Kişisel özgürlük kırmızı çizgidir", "Anayasanın maddeleri bir talep değil, haktır", "Suriyeliler birlik içindedir" pankartları öne çıkarken göstericilerden 37 yaşındaki Rami Kussa, "Bu genelgelerin amacı, kişisel özgürlükleri kısıtlayacak ve şehrin kimliğini değiştirecek benzer kararlar için nabız yoklamak" tepkisini gösterdi.

VALİLİK ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkilerin ardından Şam Valiliği geri adım atarak yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, turizm ruhsatlı otel, restoran ve benzeri işletmelerin yasak kapsamı dışında tutulacağı belirtildi. Valilik ayrıca Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki’nin karar metninde anılma biçimi nedeniyle doğan rahatsızlık için özür diledi.