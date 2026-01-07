Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü YPK/SDG arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. SDG ile yapılan ‘entegrasyon’ görüşmelerinden sonuç çıkmaması ile birlikte artan gerilimle birlikte Halep’te silah sesleri yükseldi.

Yaklaşık 2 gündür devam eden çatışmalar sonrası Suriye ordusu Halep’teki YPG mevzilerinin ‘meşru hedef olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında ise Suriye, terör örgütüne yönelik sınırlı operasyon başlattı.

Suriye hükümetinin güvenlik güçleri, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini askeri bölge ilan etti. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasaktan önce bölgeyi tahliye etmeye çalışan halk sokaklara döküldü.

AFP: SURİYE ORDUSU HALEP'TEKİ SDG MEVZİLERİNİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Sabah saatlerinde Halep’te çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmişti. Gece boyunca yaşanan karşılıklı bombardımanın ardından kentte tansiyon yükseldi.

Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre, Şam yönetiminin güvenlik güçleri, SDG’nin Halep’teki Süryani Mahallesine yönelik saldırılarına karşılık olarak, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki mevzilerini hedef aldı. Kastillo ve Şeyhan eksenlerinde çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.

ÇATIŞMALAR GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Son iki gündür Halep'te SDG'nin yapılanmasının yoğunlukta olduğu bu bölgelerde Suriye ordusu ve SDG düzenli olarak çatışıyordu. Öyle ki, SDG mahalleye girişleri havan topuyla bombalamıştı.

Bu olaylardan sonra Suriye ordusu bölgeyi kuşatmış ve mahallenin etrafını korumaya almıştı. Çatışmalar, SDG'nin bulunduğu mahallelerin sınırında kalsa da son derece şiddetli muharabelere dönüşmüştü.