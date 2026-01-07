Suriye ve YPG arasında sıcak çatışma! Suriye geçici yönetiminin ordusu, PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılar sonrası SDG'nin kontrolünde olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurdu. İktidar kanadı sessizliğini koruyor. Peki bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler?

'HÜKÜMETİN YANILGI İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK'

Yeniçağ'a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Bir buçuk yıldan beri söylediğimiz oldu" diyerek "Hükümetin büyük bir yanılgı içine olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. AKP ve MHP terörist başı Öcalan üzerinde Irak'ta PJAK'ın Suriye'de YPG'nin silah bırakacağını savunmuştu. Geldiğimiz noktada bir kalkışmayı tetikledi. Diğer taraftan da çatışma başladı. Egemenliğini güçlendirmek ve oradaki terör devletinde vazgeçmek istemiyor.

'SİLAH BIRAKMA OLAYINA GİZMEZLER'

Dolayısıyla bir hiç uğranı Cumhur İttifakı terör elebaşı Öcalan'ı 50 bin kişinin katilini, bir sürecin merkezine koydu, bir yere koydu, devletle muhatap ettirdi. Halbuki biz, bu örgütlerin kontolü Amerika'dadır İsrail'dedir. Dolayısıyla böyle bir silah bırakma olayına girmezler." dedi.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta yaptığı fesih açıklamasının ardından kararın Suriye'deki Halkın Savunma Birlikleri'ni (YPG) kapsayıp kapsamayacağı merak konusuydu. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Öcalan'ın terör örgütü YPG'ye "silah bırakın" demediğini duyurmuştu.