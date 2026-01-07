Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, bölgedeki sivillerin mevzilerinden uzak durmasını istedi. Sivil kayıpları önlemek amacıyla iki insani koridor açıldığı ifade edildi. “Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi”nin saat 15.00’e kadar açık kalacağı açıklandı.
Suriye ve YPG arasında sıcak çatışma! Bölgeden an an görüntüler…
Suriye geçici yönetiminin ordusu, PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılar sonrası SDG'nin kontrolünde olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurdu. İşte çatışma bölgesinden an an görüntüler...
ŞAM'IN VERDİĞİ SÜRE DOLDU SINIRLI OPERASYON BAŞLADI
Şam yönetimi tarafından insani koridor için saat 15.00'e kadar verilen sürenin dolmasının ardından Halep'e sınırlı operasyon başlatıldı. Şam yönetimi hava sahasını kapatıldığını duyurdu.
"TOPÇU SESLERİ DUYULDU"
Şam yönetiminin verdiği sürenin dolmasının ardından topçu ateşlerin başladığı ve çatışmaların çıktığı Suriye TV tarafından aktarıldı.
Suriye haber ajansı SANA, iki tarafın savaştan zarar görmemek adına bölgeyi terk ettikleri görüntüleri paylaştı.
Öte yandan SDG Şeyh Maksut ve Eşrefiye çevresine 80’den fazla tank ve ağır zırhlı askeri aracın konuşlandırıldığını açıkladı.
SDG'DEN OPERASYON KARARINA SERT TEPKİ
SDG yöneticilerinden İlham Ahmed , HTŞ hükümetine bağlı savunma bakanlığının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sert tepki gösterdi.
X sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan Ahmed, bu girişimi "soykırım savaşı" olarak tanımladı. Ahmed, karşı tarafın tüm diyalog kapılarını kapattığını söyledi.
SURİYE'DEN 'SINIRLI OPERASYON' DUYURUSU
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.
BÖLGEDE SİVİLLER YERLEŞİM YERLERİNİ BOŞALTTI
Bölgede sivillerin yerleşim yerlerini boşalttığı görüldü. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezine yerleştirmek üzere tahliye etti.
BAZI MAHALLELER ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ
Şam’a bağlı Suriye ordusu, Halep’te askeri bölge ilan edilen mahallelere girdi.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.