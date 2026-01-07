Suriye ve YPG arasında sıcak çatışma! Bölgeden an an görüntüler…

SDG'DEN OPERASYON KARARINA SERT TEPKİ

SDG yöneticilerinden İlham Ahmed , HTŞ hükümetine bağlı savunma bakanlığının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sert tepki gösterdi.

X sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan Ahmed, bu girişimi "soykırım savaşı" olarak tanımladı. Ahmed, karşı tarafın tüm diyalog kapılarını kapattığını söyledi.