Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

PKK uzantısı terör örgütü YPG/SDG de konuya ilişkin açıklama yayınlandı.

Örgüt, Şam yönetimiyle kapsamlı bir ateşkes ve ordu ile yönetime entegrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

SDG, paylaşımında Suriye güçlerinin SDG'nin yoğunlukta olduğu bölgelere gireceğini açıkladı. Paylaşımda, " Anlaşma, temas noktalarından askeri güçlerin çekilmesi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi ve bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyonunun başlamasının" söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada militanların orduya entegrasyonu hakkında dikkat çeken açıklamalar da yapıldı.

Paylaşımda, "SDG'den gelecek üç tugaydan oluşan bir askeri tümenin kurulması ve Halep Valiliği'ne bağlı bir tümen içinde Kobani güçlerinden bir tugayın kurulmasını içermektedir" denildi.

Açıklamanın devamında "Anlaşma ayrıca, kamu görevlilerinin düzenlenmesi ile birlikte yönetimin kurumlarının Suriye devletinin kurumlarına entegrasyonunu da içermektedir. Ayrıca, Kürt halkının sivil ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönmelerinin garanti altına alınması konusunda da bir anlaşmaya varılmıştır" denildi.

KÜRTLER İÇİN VATANDAŞLIK KARARI

Anlaşmadan bir gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı, kuzey bölgelerinde yürütülen operasyonların ardından Suriyeli Kürt azınlıklara vatandaşlık verilmesini öngören yeni kararnameyi uygulamaya koydu.

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre İçişleri Bakanı Anas Hattab, tüm Kürt asıllı Suriyelileri ve vatandaşlık belgeleri olmayan kişileri kapsayan düzenlemenin 5 Şubat tarihine kadar tamamlanmasını kararlaştırdı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara iki hafta önce ilan ettiği ateşkesin bir parçası olarak Kürtçeyi ulusal dillerden biri olarak tanımış ve tüm Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık haklarının iade edileceğini duyurmuştu.

Bu yeni yasal düzenleme doğrultusunda devletin Kürt kültürünü koruması ve Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda bu dilde eğitimi güvence altına alması talimatı verildi.

Hükümet ayrıca baharın gelişini simgeleyen Nevruz festivalinin kutlandığı 21 Mart tarihini ülke çapında resmi bir bayram olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı el-Şara'nın kararnamesinde yer alan talimatlara göre yetkili birimlerin vatandaşlık işlemlerine dair yönergeleri derhal hazırlayarak uygulamayı başlatacak.

SURİYE'DE EN SON NE OLDU?

Suriye Savunma Bakanlığı, 24 Ocak tarihinde ABD'nin IŞİD mahkumlarını transfer sürecine destek olmak için ateşkesi 15 gün süreyle uzattı.

SDG ateşkesin uzatıldığını doğrularken anlaşmanın uluslararası aracılar vasıtasıyla sağlandığını duyurmuştu.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishanelerden yedi bin kadar DAEŞ tutuklusunu Irak'a transfer etmeye başlamıştı. Suriye haber ajansı SANA, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap'dan ve Haseke'den başlayan ve Şam yönetimindeki topraklara doğru uzanan iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.

SDG'NİN ATEŞKES İHLALLERİ

Ateşkese rağmen terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu biri Haseke’de, diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirmişti.

Terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri de en az kamikaze İHA ile hedef aldığı aktarılmıştı.