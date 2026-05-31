Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında sağlanan mutabakat sonrası terör örgütünün sözde yöneticileri ile birlikte teröristler Suriye ordusuna entegre olmaya başladı. Ancak bu süreç büyük skandalın da önünü açtı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilini yapan ve Yüksekova’daki Dağlıca ve Aktütün karakollarına saldırı öncesi elindeki çubukla yerdeki krokide saldırı planını etrafındaki teröristlere anlatan Çiya Kobani kod adlı terörist SDG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatla Suriye Ordusunda 60. Tümen Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Suriye’de iç savaşla birlikte Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından Suriye’deki SDG-YPG’nin üst düzey yöneticilerinden olan ve aynı zamanda Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in de yardımcılığını yapan terörist Türkiye’de 104 güvenlik görevlimizi şehit etmekten aranıyor.

34 YILDAN BERİ TERÖR ÖRGÜTÜNDE

İstihbarat raporları ile yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadeleri ve teşhis tutanaklarına göre, 1992’de PKK’ya katılan terörist, 2002’de Kandil’de sözde Bölük sorumlusu oldu. Şırnak, Hakkâri kırsalında çok sayıda silahlı ve bombalı saldırılarda yer aldı. Türkiye-İran-Irak sınırındaki sözde Zagros sahası olarak bilinen bölgede uzun yıllar üst düzey sorumluluk yapan terörist, 2010 yılında terör örgütünün Hakkâri kırsalını da içine alan sözde Cilo eyaleti sorumlusu oldu. Ardından Şırnak’ın Uludere İlçesi karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Haftanin bölgesinde sorumluluk üstlendi.

ELİNDEKİ SOPAYLA SALDIRI PLANINI ANLATIYORDU

Terörist Çiya Kobani, 21 Ekim 2007 gecesi Hakkâri’nin Yüksekova İlçesindeki Dağlıca Hudut Taburuna düzenlenen 12 askerimizin şehit olduğu, 8 askerimizin kaçırıldığı, 16 askerin de yaralandığı hain saldırıyı aylar öncesinden planladı. Hain saldırı öncesi ve sonrasını propaganda amaçlı görüntüye alan teröristler bunu terör örgütünün yayın organlarında belgesel olarak yayımladı. Bu belgeselde teröristin elindeki bir sopa ile etrafında toplanan teröristlere karakolun basit krokisi üzerinden saldırının nasıl ve ne şekilde yapılacağını anlatıyor. Devamında ise saldırıyla ilgili kendisiyle yapılan röportaja yer veriliyor. Bu görüntülerde terörist Çiya Kobani’den PKK’nın silahlı kolu “HPG Komutanı” diye söz ediliyor.

Teröristin 3 Ekim 2008 gecesi Irak sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Hakkâri Şemdinli’ye bağlı Aktütün 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığına saldırının da bizzat planlamasını yaparak emrini verdiği ortaya çıktı. Bu hain saldırıda 17 askerimiz şehit olmuş, 20 askerimiz de yaralanmıştı. 9,5 saat süren çatışmada Çiya Kobani’nin başındaki 300 PKK’lı, ağır silah ve füzelerle saldırmıştı.

GEDİKTEPE VE BEYYURDU SALDIRISININ DA FAİLİ

Terörist Kobani’nin 19 Haziran 2010 gecesi Hakkari’nin Şemdinli İlçesindeki Gediktepe sınır bölük komutanlığına saldırıda 11 askerimizin şehit olduğu, 14 askerimizin yaralandığı saldırının da faili olduğu belirlendi. 6 Temmuz 2010 gecesi Şemdinli Beyyurdu karakoluna saldırıda ise Erkan Akdeniz, Volkan Yulalı, Mahmut Yalçındağ adlı askerler şehit oldu. Bu hain saldırının başında da aynı terörist vardı.

9 ASKERE MAYINLI TUZAK KURDU

Teröristin 18 Ağustos 2011’de Hakkâri’nin Çukurca İlçesine 15 kilometre uzaklıktaki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu zırhlı araçta bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı Binbaşı Yavuz Başayar, Uzman Çavuşlar Turan Kurt, Nazır Elitok, Samet Kılıç, Erhan Ar, Hakan Çil, erler Vedat Gülder, Serkan Altay, korucu Cabbar Gültekin’in şehit edildiği saldırının da talimatını vermekten hakkında Hakkâri ve Van Başsavcılıklarınca daimi arama kararı olduğu öğrenildi.

Teröristin 19 Ekim 2011 gecesi 24 askerimizin şehit edildiği, 18 askerimizin yaralandığı Hakkari Çukurca’daki Keklikkaya, Bayraktepe, Gazitepe, Sivritepe, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığına eş zamanlı saldırıyı da bizzat koordine edip teröristleri telsizle sevk ve idare ettiği belirlendi.

104 ŞEHİDİN KATİLİ 2013’TE SURİYEYE GEÇİŞ YAPTI

Hakkâri kırsalındaki saldırılarda 104 askerimizi şehit eden terörist Çiya Kobani 2013’te Suriye’nin kuzeyine geçerek YPG saflarına katıldı. Şırnak Cizre’nin karşısındaki Derik (El Malikiye) saha sorumlusu oldu. Ardından Münbiç ve Deyr Ez Zor bölgelerinde sözde saha komutanlığı yaptı. PKK ve YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin 2015 yılında kurulmasıyla bu yapının genel sorumlusu olan Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in yardımcısı oldu.

ABD’Lİ GENERALLERLE KOL KOLA AYNI HELİKOPTERDE

SDG sözde genel komutan yardımcısı olan terörist, bölgeyi ziyarete giden ABD’li generaller başta olmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ve gizli servislerle sık sık görüşen isim oldu.

ABD’nin etkili senatörlerinden ve Donald Trump’un akıl hocası olarak bilinen Lindsey Graham ile Suriye’nin Haseki vilayetinde toplantı yaptı. Graham’a örgütün eğitim kamplarını açıp birlikte ziyarette bulundu. ABD askerleriyle birlikte ortak devriyeye çıktı.

Terörist Çiya Kobani, askeri kıyafetle ABD eski Başkanı Joe Biden’in ulusal güvenlik ekibinde Ortadoğu koordinatörü olarak görev yapan Brett McGurk ile görüntülendi.

MİT’in etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde yer alan terörist, ABD Özel Kuvvetlerine ait askeri helikopterle Suriye’nin kuzeyindeki örgüt faaliyetlerini organize etti. Brett McGurk’a bağlı ABD’nin Özel Operasyonlar Komutanlığına bağlı iki Tümgeneral askeri helikopterle Deyr Ez Zor’dan havalanarak Haseki’ye bağlı Kamışlı havaalanına indi ve Azad Simi de ABD heyetine eşlik etti. Terörist, Mazlum Abdi ile birlikte ABD’li generallerle gizli toplantılara katıldı.