Suriye’de ordu birlikleri, stratejik öneme sahip Rakka’nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. SANA’nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi’ne dayandırdığı haberde, ilçedeki YPG/SDG unsurlarının bölgeden çıkarıldığı bildirildi.

181 kişi teslim oldu

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise örgütte çözülmenin hızlandığını açıkladı. Buna göre, YPG/SDG’nin 483 üyesi örgütten ayrılmak üzere güvenlik güçleriyle iletişime geçti; bunlardan 181’i teslim oldu.

Örgütün daha önce Fırat Nehri’nin batısındaki bazı bölgelerden çekileceğini duyurduğu hatırlatılırken, nehrin belirli kesimlerinde işgalin sürdüğü belirtildi. Suriye güçleri ile YPG/SDG arasında, işgalin devam ettiği alanlarda çatışmaların zaman zaman yaşandığı kaydedildi.