Yapılan açıklamada, mahallede gerçekleştirilen tarama çalışmaları sırasında örgüte ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi. Operasyonların, yerleşim alanlarında yaşayan sivillerin zarar görmemesi için yavaş ilerlediği vurgulandı.

Öte yandan sahadaki gelişmeleri aktaran kaynaklara göre, Şeyh Maksud’ta Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar sürüyor. Suriye güçlerinin, mahallede örgüte ait birçok noktada kontrolü sağladığı ifade edildi.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud mahallesindeki Asayiş (SDG’ye bağlı sözde iç güvenlik güçleri) karargahını ele geçirdi.