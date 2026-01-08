Suriye Ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Suriye halkının PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

NOKTA ATIŞI YAPILACAK

Açıklamada ayrıca, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı bildirildi.

İKİ İNSANİ GEÇİT YENİDEN AÇILDI

Suriye’de Halep Valiliği, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığını belirtti.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep'te 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.