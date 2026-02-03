Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, Şam yönetimine bağlı iç güvenlik güçleri ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesine girmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı birliklerden oluşan konvoyun, YPG kontrolündeki Kamışlı’ya hareket etmek için Tel Barak köyünde toplandığı bildirildi. Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat çerçevesinde ilçeye doğru ilerledi.

Şam yönetimine bağlı güçler, bir gün önce de Haseke kent merkezi ile Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne giriş yapmıştı.

Sahada son durum

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, 2 Şubat’ta yürürlüğe giren mutabakatın ardından bölgede şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadığını aktardı. Çakmak, Suriye ordusunda görevli İç Güvenlik Komutanı Marwan Ali’nin bazı basın mensuplarının Haseke’ye girişine izin vermediğini ve sınırlı sayıda gazeteciye açıklama yaptığını belirtti.

Sahada mutabakatın adım adım uygulandığı ve entegrasyon sürecinin ilerlediği ifade ediliyor.

23 kişi alıkonuldu iddiası

Yerel kaynaklara göre, YPG, İçişleri Bakanlığı’na bağlı konvoyu karşılayan sivillerden 23 kişiyi alıkoydu. Haseke merkezde 21, Rümeylan’da 1 ve Mabede beldesinde 1 kişinin alıkonulduğu ileri sürüldü.

Ailelerden protesto

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, YPG kontrolündeki hapishanelerde yakınlarının tutulduğunu belirten aileler, Deyrizor’da gösteri düzenledi. Aileler, kayıp yakınlarının akıbetinin açıklanmasını talep etti.

Bölgede mutabakatın uygulanma süreci yakından takip ediliyor.