Suriye ordusunun, Haseke kent merkezinin güney girişinde yer alan Panorama Kavşağı’na kadar ilerlediği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye ordu birlikleri Arap aşiret unsurlarıyla birlikte YPG/SDG’nin kontrolündeki Haseke’nin güney çevresinde ilerleme kaydetti.

Kent merkezine yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunan Panorama Kavşağı’na, birliklerin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek ulaştığı belirtildi. Bölgedeki hareketliliğin devam ettiği ve çevre yollarında kontrolün aşamalı olarak sağlandığı ifade edildi.

Suriye ordusu, 16 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonu daha sonra nehrin doğusuna taşımış, aşiret güçlerinin de katılımıyla operasyon alanını genişletmişti. Bu süreçte örgütün kontrolündeki geniş bir alanın Şam yönetiminin denetimine geçtiği bildirildi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, örgütün Rakka ve Deyrizor’dan çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi yönetime bağlanması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegre edilmesi öngörülüyor.