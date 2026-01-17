YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

“Haydi canım sen de mi” dediniz…

O zaman, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayınlanan, “Türkiye ile bu konuda problem yaşanmadığı kaydedildi: Erhürman’ın partisi CTP’den ‘İki devletli çözüm istemiyoruz’ mesajı” başlıklı haberden bahsedeyim;

-KKTC’de Tufan Erhürman’ı cumhurbaşkanı seçtiren ancak Cumhuriyet Meclisi’ndeki sandalye sayısı itibarıyla muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ankara’yı ziyaret etti. Partinin genel başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, başkentte AKP ve CHP’yle temaslarının ardından, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhuriyet’in de yer aldığı buluşmada Kıbrıs’ta çözüm senaryoları, Ada’daki askeri hareketlilik ve KKTC’deki olası bir erken seçim konuşuldu.

- Hem İncirli’ye hem de Toros’a, Kıbrıs’ta çözümün nasıl ortaya çıkacağı, iki devletli çözümü mü yoksa federasyonu mu benimsedikleri soruldu. İncirli, “Federasyon, zehirli bir kelime halini aldı. İnsanlar onu duyunca çok rahatsız oluyor çünkü onlarda çağrıştırdığı şey farklı. Ama bizim tarif ettiğimiz şey de farklı. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oybirliği ile alınan bütün kararların temelinde siyasi eşitliğe dayalı iki toplumun iki kesimi var. Burada federasyon kelimesini unutun. Biz ne arzu ediyoruz? Ben size onu tarif edeyim” dedi ve istediklerini sıraladı:

“- Bu saatten sonra iki kesimli olmama hali mümkün değil. İnsanlar diyor ki, ‘Ya nasıl olacak, Rumlarla yine beraber mi yaşayacaksınız?’ Hayır, biz kuzeyde yaşayacağız, onlar güneyde yaşayacak.

- İki toplumlu olacak. Kim onlar? Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıslı Rum toplumu. Her kurucu devlet kendi sağlık ve eğitim işlerini kendi yapacak. Kendi güvenliği konusunda çalışma yapacak, yollarını yapacak vesaire, şimdiki yapı da böyle.

- Bir tane de ortaklık yönetimi olacak, üst yönetim gibi. O da uluslararası temsiliyeti sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl satışa getiriliyor. Sinsi oyun nasıl tezgahlanıyor?..

Sıla Usar İncirli, Türkiye’de herkesi çok saf sanmış olmalı ki, şöyle tarif ediyor;

“-Siyasi eşitlik olacak, yani o devleti birlikte yönetecekler. Etkin katılım olacak, dönüşümlü başkanlık olacak. Bizim siyasi eşitlikten anladığımız budur. Birleşmiş Milletler'in 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararı da bunu teyit ediyor. Kıbrıslı Türk'ün onayı olmadan herhangi bir karar geçmeyecek.”

Mekanı cennet olsun, rahmetli büyük dava adamı Rauf Denktaş’ın danışmanlığını da yapan, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Kıbrıs dosyasının ilk sahibi, duayen diplomat Tugay Uluçevik , 716 sayılı karardaki federasyon tuzağını şöyle anlatıyor;

“BMGK’nın 11 Ekim 1991 tarihli ve 716 sayılı kararıyla benimsemiştir. 716 sayılı Karar’da ayrıca Kıbrıs sorunu için aranan çözümün temel ilkeleri şu şekilde ifade edilmiştir:

‘Kıbrıs (sorununun) çözümünün temel ilkeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve bağlantısızlığının (korunması) ve bütün olarak veya kısmen herhangi bir ülkeyle birleşmesinin ve taksiminin her şeklinin veya ayrılmanın (önlenmesi) ve Kıbrıs’ta Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının refah ve güvenliğini iki toplumlu ve iki kesimli federasyon içinde sağlayacak yeni bir anayasa düzeninin kurulmasıdır.’

Bu izahattan anlaşılacağı üzere, KKTC’nin ve Türkiye’nin ‘egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm’ hedefine yönelmelerinden ve ‘bundan böyle çözüm arayışının artık Ada’daki iki egemen halkın bağımsız devletleri arasındaki müzakere ile yapılabileceğini’ açıklamalarından sonra BM zemininde BMGS’nin 1975’de üstlendiği ‘iyi niyet’ rolünden çözüm için yararlanmak mümkün değildir.

Çünkü, Kıbrıs uyuşmazlığına çözüm aranması için BMGK’nin 1975’de döşediği yolda kullanılan BMGS’nin ‘iyi niyet görevi’ çerçevesindeki ‘toplumlararası görüşmeler’ aracının, engellerle karşılaşmadan ilerlemesi halinde bile, son varış noktası ‘iki toplumlu, iki kesimli federasyon’ olacaktır.

Yani, sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ içinde yapılacak yeni anayasal düzenlemeyle ortaya çıkacağı hayal edilen ve Ada’ya BMGK kararlarıyla yukarıdan aşağıya indirilen bir sözde ‘federasyon’!

Başka bir tarifle, BMGK’nin yapmak istediği, KKTC’nin ortadan kalkması ve ‘Kıbrıs Türk toplumunun’ bir sözde ve çakma federal anayasa ile “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yamanmasının, yapıştırılmasının sağlanmasıdır.

Müzakere sürecinin uluslararası plânda ‘yeniden birleştirme görüşmeleri’ [reunification talks] olarak adlandırılması da bu yüzdendir.”

Tugay Uluçevik, Cumhuriyetçi Türk Partisi sözcülerinin açıklamalarını yaparken AKP ve CHP’yi de referans göstermesinin Türkiye’ye büyük sıkıntı yaratacağını söyledi.

Haydi, şimdi siz ünlülerin uyuşturucu trafikleri ile ilgili bol baldır bacak fotoğraflı haberlerinize geri dönün!..

Verdiğim geçici rahatsızlık yüzünden hepinizden özür dilerim!..