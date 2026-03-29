Suriye, Kasrak’taki ABD üssüne Irak’tan gerçekleştirilmek istenen dron saldırısının Suriye güçleri tarafından engellendiğiniaçıkladı.

Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün daha önce, ülke topraklarımızda bulunan Kasrak’taki ABD üssü, Irak topraklarından fırlatılan dört dron tarafından saldırıya uğradı. Dronlar herhangi bir kayıp olmadan düşürüldü" ifadelerini kullandı. Hemo, "Irak’ı sorumlu tutarak istikrarı tehdit eden saldırıların tekrarlanmaması için önlem almasını" istedi.

Saldırı, Suriye Ordusu'nun bir gün önce güneydoğudaki el-Tanf üssüne yapılan dron saldırısını püskürttüğünü açıklamasının hemen ardından geldi. Irak’taki İran yanlısı gruplar, Irak ve bölgedeki ABD unsurlarına yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi.