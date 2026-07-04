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Kaynak: Haber Merkezi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski Cumhurbaşkanı Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinden sonra ülkede yeni bir anayasal ve siyasi düzen kurulması amacıyla oluşturulan geçiş süreci kapsamında, 1 Temmuz’da Halk Meclisi’nin üçte birini oluşturan 70 üyenin atamasını gerçekleştirdi.

MAÜ’den yapılan açıklamada, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde görev yapacak kurucu Meclis’e, MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunu Ahmet Zeydan ile aktif öğrenciler Mahir Alluş ve Yasir Delwan’ın milletvekili olarak atandığı belirtildi.

30 AY GÖREV YAPACAKLAR

Suriye Halk Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda farklı alanlardan 47 akademisyen ve uzman ile 17 doktora derecesine sahip isim yer alıyor. Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak olan Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek. Oturumda üyelerin yemin etmesinin ardından Meclis Başkanlık Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.

‘SURİYE’NİN YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ’

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, görev alanlara başarılar dileyerek, “Kurucu Meclis’te milletvekili olarak görev alan Anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sn. Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sn. Mahir Alluş ve Sn. Yasir Delwan’ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.