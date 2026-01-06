SANA’nın aktardığına göre SDG, gün içinde ülkenin kuzeyindeki Halep kent merkezine saldırılar düzenledi. Üçü sivil, biri Suriye güvenlik gücü olmak üzere dört kişi öldü. Dokuzu çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “SDG terör örgütü, Halep’te ordu birlikleriyle sivillere saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürmektedir” dendi.

Öte yandan Associated Press’in (AP) haberine göre SDG’yse sivillerin öldüğü olaydaki sorumluluğunu reddetti ve ‘Şam hükümetiyle bağlantılı grupların’ attığı top mermisinin El-Midan mahallesine düştüğünü savundu.

SDG, asıl hedefin bitişikteki Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud mahallesi olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada “Bu ayrım gözetmeyen bombardıman, yerleşim alanlarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımakta ve sivillerin hayatını ciddi tehlikeye atmaktadır” dendi.

Son aylarda, çoğunluğu Kürt olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde aralıklı çatışmalar çıkıyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Şam yönetimi, martta ülkenin kuzeydoğusunun büyük bölümünü kontrol eden SDG’yle bir anlaşma imzalamıştı. Buna göre SDG’nin 2025 sonuna kadar Suriye ordusuna entegre edilmesi öngörülüyordu, ancak sürecin nasıl işleyeceği konusunda anlaşmazlıklar çıktı. SDG’nin orduya entegrasyonu konusunda henüz çok az ilerleme kaydedilmiş görünüyor.