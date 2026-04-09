Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Suriye ekonomisinin 2026 yılına dair vizyonu ve bütçe detayları şu şekilde özetlenebilir:

2026 EKONOMİK PROJEKSİYONU VE STRATEJİK HEDEFLER

Suriye hükümeti, 2026 yılını bir "şahlanış ve yeniden inşa" dönemi olarak tanımlıyor. Bakan Berniyye’nin paylaştığı verilere göre, ülke ekonomisinin bu yıl içinde %10’un üzerinde bir büyüme sergilemesi bekleniyor. Bu iyimser tabloyu desteklemek adına, kamu maliyesini halk nezdinde daha anlaşılır kılmak için ilk kez "Vatandaş Bütçesi" adıyla sadeleştirilmiş bir rapor yayımlandı.

MALİ TABLO: GELİR VE GİDER DENGESİ

2026 yılı genel bütçesinde harcamaların yaklaşık 10,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yeni Suriye Lirası bazındaki dağılım ise şu şekilde:

Kalem

Miktar (Milyar Yeni Suriye Lirası)

Toplam Gelirler: 958,8

Toplam Harcamalar: 1156,7

HARCAMA VE GELİR DAĞILIMI

Harcamalar: Bütçenin büyük çoğunluğu (%60) cari giderlere ayrılırken, %27’si kalkınma odaklı yatırımlara, %13’ü ise sosyal güvenlik ve destek paketlerine tahsis edildi.

Gelir Kaynakları: Devlet gelirlerinin yarısı vergi ve harçlardan karşılanırken, %28’i enerji (petrol ve gaz) sektöründen, geri kalan %22’si ise diğer kaynaklardan sağlanacak.



SOSYAL REFAH VE MAAŞ REFORMU

Bakan Berniyye, özellikle dar gelirli vatandaşları korumaya yönelik yeni bir dönemin başladığını işaret etti. Maaş sisteminde yapılacak köklü değişiklikler şunları içeriyor:

Çift Zam Sistemi: Çalışanlara yılda iki kez maaş artışı yapılacak. Bu artışların biri doğrudan enflasyon oranına göre, diğeri ise çalışanın performansına göre belirlenecek.

Temel Hizmetlerde İyileştirme: Sağlık ve eğitim sektörleri, bütçe önceliklerinin başında yer alıyor.

Yoksullukla Mücadele: Düşük gelirli kesimler için özel bir yoksullukla mücadele stratejisi hayata geçirilecek.