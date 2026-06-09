Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın konuşmacı olduğu zirvede Şaar, “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturuma katıldı.

"TÜRKİYE DOĞAL ORTAK"

T24'te yer alan habere göre yaptığı konuşmada, "Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız" diyen Şaar, "Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" mesajını verdi. Şaar, "Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Bakan Bolat ise, "Nusaybin ile Kamışlı arasındaki gümrük kapımızın açılması konusunda hazır olduğumuzu Suriyeli mevkidaşlarımıza ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.