Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ramazan ayı öncesinde ülkesinde genel af ilan etti. Kararnameye göre, müebbet hapis cezaları 20 yıla indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilecek, kabahatler ve bazı suçlarda verilen cezalar tamamen kaldırılacak.

Aftan yararlanacak suçlar arasında kaçakçılık, belirli bilişim suçları ve döviz işlemleriyle ilgili suçlar bulunuyor. Silah ve mühimmat suçlarında ise silahların üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı siliniyor. Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması gerekiyor.

Sağlık durumu ağır olanlar ve belirli yaşın üzerindekiler için özel hükümler bulunurken, işkence, insan ticareti ve Suriye halkına karşı işlenen ağır suçlar aftan muaf tutuldu. Ramazan döneminde af ilanları Arap ülkelerinde yaygın bir uygulama olarak biliniyor.